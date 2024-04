Rifiuti illeciti verso la Tunisia | maxi sequestro al porto di Carrara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Marina di, 5 aprile 2024 – Unaoperazione condotta dalla Guardia di Finanza, dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli e Arpat ha portato aldi 82 tonnellate dialdi Marina di. Gli scarti erano diretti in Africa. Le indagini sono partite da un normale controllo di routine eseguito, ai varchi di ingresso deldi Marina di, nei confronti di un container diretto incontenentetessili, che destava sospetti a causa dell’eccessivo peso. Da un preliminare esame è emerso infatti che il container non conteneva solo abiti usati, come indicato nei documenti di accompagnamento, ma anche altro materiale di scarto. E’ stato quindi effettuato un più approfondito ...