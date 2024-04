Rider | a Monza un hub per le soste con officina e toilette | “Promessa tradita”

(Di venerdì 5 aprile 2024)– C’è chi è assunto con contratto a ritenuta d’acconto (fino ai 5mila euro all’anno) e chi ha la partita Iva: i fattorini di Glovo possono arrivare a prendere uno stipendio tra i 2mila e i 2.500 euro al mese, per 8 ore di lavoro al giorno. A patto di riuscire a lavorare. Dipende tutto dal punteggio del singolo: "Per prenotare l’ordine di consegna – denuncia Carlo,die dintorni – ha la priorità di prenotazione l’élite di pochicon un punteggio molto alto, a fronte di una netta maggioranza a punteggio più basso". "Da un anno e mezzo a questa parte c’è il punteggio da 0 a 5 per ogni, diventato molto penalizzante – rincalza Saverio,attivo soprattutto trae Seregno –. Per scendere di punteggio basta ...

Vita da Rider per Danieli, avvocata brasiliana: "Vorrei un contratto con più ore, ma mi accontento così" - Le colleghe donne sono soltanto due: "In tutto a Monza siamo tre donne su poco più di una ventina di Rider Just Eat. Nonostante ciò ci hanno detto di essere la città con la più alta percentuale di ...

