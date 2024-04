Ricchi e Poveri | fuori altri remix della hit Ma non tutta la vita

(Di venerdì 5 aprile 2024)nuovidi Ma nonla, hit deipresentata al Festival di Sanremo 2024, realizzati da alcuni dei producer più apprezzati del clubbing Made in Italy Dopo l’uscita dei primi 4firmati da Populous, GIMA, Ckrono e Lorenzo BITW (usciti venerdi 29 marzo), sono disponibili da oggi glidi Ma nonladei: su tutte le piattaforme si può ballare la hitata da Protopapa & Hey Cabrera!, ATCG, Marquis e SPLENDORE. Con il coinvolgimento di alcuni tra i più apprezzati talenti del clubbing made in Italy, un gruppo di dj e producer che si diversifica tra generi musicali e spazia da ...

MILANO – Inarrestabili e travolgenti come pochi, i Ricchi e Poveri annunciano la pubblicazione di otto remix della loro più recente hit “Ma non tutta la vita” (etichetta DM Produzioni su licenza ... (webmagazine24)

Tra i suoni più virali della piattaforma, non più solo canzoni rap e trap, ma i classici intramontabili dei cantautori italiani (vanityfair)

Ricchi e Poveri, otto remix per Ma non tutta la vita - Dopo l'uscita dei primi 4 remix firmati da Populous, GIMA, Ckrono e Lorenzo_BITW (usciti venerdi 29 marzo), sono disponibili altri 4 remix di Ma non tutta la vita dei Ricchi e Poveri: sulle piattaform ...ansa

Paolo Ardoino è tra i più Ricchi d'Italia: «Guadagnavo 800 euro al mese». Oggi ha un patrimonio di 3,9 miliardi di dollari - La storia di Paolo Ardoino, un capitale stimato di 3,9 miliardi e tra gli uomini più Ricchi d'Italia secondo l'annuale classifica ... non interessate a correntisti fondamentalmennte Poveri o ...leggo

MUSICA - Continua il testa a testa tra Mahmood e Ghali: “Tuta Gold” ritorna al comando della classifica EarOne Airplay Radio - Continua il testa a testa al vertice della classifica EarOne Airplay Radio tra Mahmood e Ghali. Questa settimana “Tuta Gold” scavalca “Casa Mia” e si riporta al primo posto. Nelle prime dieci posizion ...napolimagazine