Riccardo Gullo | quanto durerà la rivoluzione dell’ultimo comunista isolano?

(Di venerdì 5 aprile 2024) Voi pensereste che l’ultimo sindacosia Francesco Forgione, l’unico rifondarolo a diventare eurodeputato europeo in Sicilia, oggi sindaco di Favignana ma in confronto al sindaco di Lipari, originario di Salina, è un sacrista democristiano.da Salina di mestiere fa il sindaco, in piccolo come Cateno De Luca, ha amministrato per anni la concorrente Salina, in cui è nato, articolata in tre comuni pur essendo una piccola isola. E già questo dice tutto del frazionismo salinese. Lui non può fare a meno di fare il sindaco, di rappresentare e rappresentarsi, è una spinta insopprimibile all’autocelebrazione. Lui si sente un intellettuale inespresso e non sufficientemente capito, perché hanno celebrato l’epopea di Garcia Lorca, girata con Philip Noiret e il grande Massimo Troisi, nella sua Salina ...