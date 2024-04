Ricavi in forte crescita Raggiunti i 4 | 5 miliardi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nelle scorse settimane il gruppo Mbda aveva presentato il bilancio 2023. Isi attestano a 4,5di euro, sostanzialmente in linea con l’anno precedente (4,2), mentre gli ordini hanno registrato unadel +10%, passando a 9,9dai 9 del 2022. Inanche il portafoglio, che ha raggiunto 28(50% dall’export) rispetto ai 22,3del 2022. La sottoscrizione dei contratti di produzione di missili della famiglia italofrancese Aster per tutte le forze armate, inclusa l’Aeronautica Militare – che per la prima volta ne sarà dotata – assieme ai nuovi sistemi Camm-ER, sono stati i contributi più rilevanti di Mbda Italia al bilancio 2023 del gruppo.