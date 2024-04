Riassunto | Esplora B2Core V2 1 con funzionalità di risparmio potenziate | integrazione della nuova piattaforma per contrattazioni | nuovi PSP e miglioramenti dell’interfaccia utente

(Di venerdì 5 aprile 2024) LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Il più recente aggiornamento importante apportato a Prestazioni ottimizzate e interfacciaperfezionata La versione 2.1 dipresenta unainterfaccia, importantidellee risoluzioni di problemi tecnici. Un riepilogo dei prelievi fornisce informazioni complete sui trasferimenti: commissioni, tassi di cambio e l’importo netto dell’operazione. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts [email protected] +44 208 068 8636 seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Riassunto: Mouser Esplora il potenziale della visione artificiale nella sua ultima puntata della serie Empowering Innovation Together - DALLAS e FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., il distributore globale che fornisce i più recenti prodotti per automazione ...01net