Riassunto e migliori giocate di Granada

(Di venerdì 5 aprile 2024) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: El Valencia se situó séptimo en la clasificación al vencer este jueves en el Nuevo Los Cármenes, en partido aplazado de la jornada 26, por 0-1 al, que sufrió su quinta derrota seguida y se mantiene a catorce puntos de la permanencia. No hubo goles en una primera mitad de dominio y ocasiones de los locales ante un Valencia contemplativo y sin llegadas peligrosas, mientras que el igualado segundo acto lo desequilibró un tanto del portugués André Almeida en el minuto 77. –> Elsalió bien al partido ante un Valencia que tardó poco en hacerse con el control del duelo a partir de la posesión del balón, aunque no contó con llegadas y todo fue un espejismo ante las claras ocasiones locales. En la primera opción para marcar el ...

Riassunto: Forrester dà il via alle nomine ai suoi EMEA B2B Awards 2024 - vendite e prodotti — il motore di crescita B2B — per migliorare l’esperienza clienti e promuovere l’aumento dei ricavi. Le nomine per entrambe le categorie di premi sono aperte ad organizzazioni di ...01net