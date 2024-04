Rialzo dei tassi e inflazione | come hanno influito sulle compravendite

(Di venerdì 5 aprile 2024) La corsa aldeidi interesse (che è durata circa un anno a partire da luglio 2022) per contrastare l’galoppante ha avutoovvia conseguenza l’arresto delleimmobiliari nel 2023. Il connubio tra caro-mutui e caro-vita ha convinto molte famiglie italiane a rinunciare ad acquistare una casa facendo aumentare i contratti di affitto, soluzione scelta da circa il 7,3% dei potenziali acquirenti di un immobile. Qualunque sia la fonte dei dati, dall’Agenzia delle Entrate a Nomisma, il risultato è sempre lo stesso. Il 2023 sarà ricordato negli annali immobiliaril’anno in cui il costo dei mutui è salito, il prezzo delle case e degli affitti pure (seppur in maniera contenuta) e il numero dei rogiti è crollato. Nel 2023 dietrofront delle ...

