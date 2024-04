Retegui offerto a due big italiane | effetto-domino | ecco il ballo dei bomber

(Di venerdì 5 aprile 2024) La Juve cerca punte per l'estate e il nome sul tavolo, caldo, è quello di Mateo. Negli ultimi gironi di mercato, secondo Sportmediaset, i procuratori della punta italo-argentina del Genoa hanno fatto suonare i telefoni di Juve e Milan con una domanda: siete interessati a Mateo? Le risposte, a quanto pare, sono state diverse. I rossoneri puntano dritti su Zirzkee, con cui i colloqui sono in corso da tempo. La Juve, invece, sembra dell'idea di continuare con Vlahovic (sempre a meno di offerte significative) ma avrebbe piacere di affiancare l'italo-argentino a Dusan nella prossima stagione. Così, mentre da Milano è arrivata una risposta interlocutoria — in fondo i rossoneri hanno bisogno di due attaccanti, non uno solo — da Torino hanno ascoltato con attenzione le parole dell'entourage die stanno valutando la situazione. ...

