Relic annuncia nuova licenziamenti dopo la separazione da SEGA

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 5 aprile 2024)hato unaondata diessere stata venduta dala settimana scorsa. L’annuncio arriva dalle pagine di LinkedIn, che però sono piuttosto povere di dettagli in termini numerici. Come leggiamo su Games Industry, però, sembra che persone colpite dai tagli siano 41. Lo ha riportato l’external development producer Robyn Smale, che ha così dato la misura deidi cui la compagnia ha scritto: Lasciare a casa delle persone non è una decisione facile ed è stata presa con il solo scopo di dare ala migliore chance per sopravvivere in un’industria sempre più fragile. Stiamo lavorando con le persone colpite per garantire aiuti economici, benefit e possibilità di ricollocamento. A coloro che stiamo salutando ...