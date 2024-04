(Di venerdì 5 aprile 2024) Il dl Pnrr cancella 1,2 miliardi per interventi antisismici. Fitto: ci sono altre risorse. Ma per i governatori non bastano

Nuova offensiva in Ucraina. La Russia si prepara «all' attacco finale ». Le forze di Putin intensificheranno le operazioni per conquistare più territori nella parte... (ilmessaggero)

La revisione del Pnrr ancora non va giù agli enti locali. I Comuni si erano detti soddisfatti del decreto sui rifinanziamenti ma ora le Regioni vanno all’attacco sui t agli alla sanità che ... (ilfattoquotidiano)

Guerra Ucraina Russia, news. Nato-Russia, è confronto diretto. attacco su Kharkiv. LIVE - Tra le vittime, riporta The Kyiv Independent, ci sono tre operatori del Servizio di Emergenza che si trovavano sul posto per i soccorsi in risposta a un precedente attacco russo, oltre a un civile.tg24.sky

Regioni all’attacco sui tagli alla sanità: “Se il governo insiste si va alla Consulta” - Il dl Pnrr cancella 1,2 miliardi per interventi antisismici. Fitto: ci sono altre risorse. Ma per i governatori non bastano ...repubblica

Ucraina, è guerra di droni: attacco russo su Kharkiv fa 5 morti. Mosca: “Abbattuti 5 velivoli di Kiev” - In Ucraina è guerra di droni, un attacco russo a Kharkiv ha ucciso civili e soccorritori in due quartieri residenziali densamente popolati ...fanpage