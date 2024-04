Reggiana | le news Girma operato | stop di tre mesi L’arbitro di domani è Camplone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Quella di Venezia potrebbe essere stata l’ultima apparizione di Natancon la maglia granata. Il trequartista svizzero-eritreo ieri è statopresso la casa di cura ‘Toniolo’ a Bologna dal dottor Mirco Lo Presti che ha provveduto alla sutura del menisco laterale sinistro, ma la doccia fredda sono i tempi di recupero: ‘stimati in circa tre’ come si legge nel comunicato diffuso dal club ieri pomeriggio. Sfuma quindi la possibilità (forse sarebbe meglio dire il sogno…) di rivedere il classe 2001 in campo per un’eventuale cavalcata playoff. Quella ufficiale è infatti di una previsione forse un po’ ‘larga’ per un menisco, ma che tiene certamente conto della struttura del giocatore e soprattutto del suo attuale valore di mercato. Non è un segreto, infatti, cherappresenti un asset importantissimo ...