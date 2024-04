Record di partecipanti al premio Impresa Ambiente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Lo sviluppo sostenibile è ormai uno dei target principali delle piccole e medie aziende italiane. Lo dimostra anche ildi partecipazione registrato per l'11/A edizione del, promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e da Unioncamere, e dedicato o alle migliori imprese italiane ed estere che progettano e sviluppano prodotti e servizi per uno sviluppo ambientalmente sostenibile.Sono 95 i progetti presentati da 92 aziende, provenienti da 17 regioni italiane. La premiazione dei vincitori è in programma il 12 aprile alla Fondazione Querini Stampalia, a Venezia. Per la prima volta, il concorso gode anche del supporto di Assocamerestero e Stazione Sperimentale del Vetro. Si tratta dell'iniziativa di maggior rilievo rivolta alle imprese che promuovono la sostenibilità ambientale, ...