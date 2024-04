Recoba | «Dato tutto per difendere l’Inter! Prima potevo smettere»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 aprile 2024)ora è allenatore, al Nacional in Uruguay. Ossia la squadra dalla qualelo prese nell’estate del 1997. Il Chino, in un’intervista rilasciata all’UCL Show dell’UEFA, ricorda quel periodo e cosa gli ha lasciato. DAL NUOVO AL VECCHIO – Alvaro, ora allenatore, racconta come arrivò in Italia: «In un anno e mezzo sono passato quasi dallocol calcio ad arrivare in Italia, al. Era una squadra internazionale, aveva molti stranieri con cui ho avuto la fortuna di giocare: Ronaldo, Christian Vieri, Hernan Crespo, Zlatan Ibrahimovic, Roberto Baggio… C’era grande pressione, il calcio italiano era il più difficile. Era il più tattico, quello dove c’era meno libertà per poter giocare». IL RAMMARICO –spiega cosa può non aver funzionato nelle sue Inter: «Per ...