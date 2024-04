Rebel Wilson e il suo aumento di stipendio a Hollywood | da 3 500 dollari a 10 milioni

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nel suo libro di memorie in uscita,Rising: A memoir,parla di come è passata dall’essere pagata 3.500per il suo primo film Le amiche della sposa a 10diper il terzo capitolo di Pitch Perfect, mostrando, difatti, come gli stipendi dipossano aumentare in maniera esponenziale. L’attrice riporta di essere stata pagata solo 3.500per Le amiche della sposa (2011), ammettendo poi di aver versato l’intera somma per aderire al sindacato degli attori, lo Screen Actors Guild. Ciononostante, “Questo non mi importava“, scrive lanel libro, “L’esperienza è stata tutto!” Due settimane dopo la premiere de Le amiche della sposa, laha ricevuto ingaggi per ...