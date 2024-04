Ravenna-Forlì | il bomber Melandri | Bella gara ma penso avara di gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) La sfidasotto la lente d’ingrandimento (e le grinfie) di Daniele ‘Micio’. Il 35ennedi San Zaccaria, doppio ex e adesso in forza alla Portuense Etrusca (club ferrarese di Promozione), gioca in anticipo il derby di Romagna in agenda domenica al ‘Benelli’., ilsi presenta all’appuntamento ormai tagliato fuori dalla lotta per la promozione. "Sì, è troppo lontano dalla vetta, anche qualora dovesse fare il colpo a. L’unica flebile speranza di rientrare in corsa potrebbe riaccendersi in caso di vittoria dei galletti e contemporanea sconfitta del Carpi; ma il calendario delè molto difficile, quindi l’obiettivo più realistico sono i playoff". Il, invece, si gioca tanto: ...