Rapinó ed uccise anziana | badante condannato a 24 anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNella mattinata di ieri la Corte di Assise di Salerno haa 24di reclusione e alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici Giuseppe Buono, l’uomo che il 9 luglio 2022, al fine di perpetrare una rapina presso l’abitazione delle sorelle Maria Grazia e Adele Martino, ha ucciso la prima e ridotto in fin di vita la seconda. Il Collegio ha infatti accolto pienamente le richieste della Procura della Repubblica, guidata dal Procuratore Capo Giuseppe Borrelli e rappresentata in giudizio dai Sostituti Procuratori Licia Vivaldi e Alessandro Di Vico, che ha dimostrato pienamente la responsabilità di Giuseppe Buono in ordine ai reati di omicidiovolontario, tentato omicidio e rapina. All’epoca dei fatti le indagini della Squadra Mobile – che intervenne unitamente alle Volanti della Questura presso ...