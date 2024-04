Rapine con divise forze ordine | arresti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 5 aprile 2024) 10.00 Dodicidella Polizia di Stato di Milano per accuse, a vario titolo, di detenzione di armi, munizioni e droga e di detenzione e ricettazione didelledell', di provenienza illecita. Tutti italiani gli indagati, tra i 40 e i 67 anni. Dieci in carcere e due ai domiciliari. Le indagini dopo la rapina da 1 mln di euro a un laboratorio orafo di Milano. In 5 sequestrarono per 2 ore i dipendenti e portarono via gioielli e materiali. In un appartamento trovato 1 kg di cocaina edi Gdf e vigilantes