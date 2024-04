Ragazzino di 15 anni pestato a morte all' uscita da scuola | «Ucciso da 3-4 persone in passamontagna» Orrore a Parigi

(Di venerdì 5 aprile 2024) Undi appena 15, Shamseddine, è morto questo pomeriggio a Evry, in una banlieue di, dopo essere stato violentemente aggredito ieri da diversi coetanei all'...

Milano – La provocazione per strada: “Non devi venire a Bruzzano”. Poi la rapina di pochi spiccioli e i cazzotti sferrati al volto con un orologio abbassato sulle nocche della mano in stile ... (ilgiorno)

Tredicenne uccide un senzatetto a coltellate, l’orrore ripreso in un video sul cellulare - La vittima è un uomo di 31 anni, che è stato raggiunto da diversi fendenti. Sarà l'autopsia a chiarire quanti.ilcorrieredellacitta

Mestre. I carabinieri fanno irruzione nell'appartamento e trovano una prostituta "in servizio", ma la casa non è sua: arrestata la proprietaria - MESTRE - Quando i carabinieri sono entrati in una stanza dell'appartamento c'era una ragazza intenta a fornire il servizio per la quale era stata pagata. Ma il locale non era ...ilgazzettino

Francia, studentessa picchiata all’uscita da scuola da tre compagni: è in coma - Samara, 13 anni, è stata picchiata all’uscita da scuola da alcuni compagni. È successo martedì a Montpellier (nel sud della Francia). Secondo la stampa francese, i tre giovani la stavano aspettando da ...ilfattoquotidiano