“Ragazzi | Mirko ha detto sì” Perla conferma e i fan della coppia Grande Fratello festeggiano

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 aprile 2024)finalmente riuniti. E grazie aldove, oltre alla vittoria di lei, i due sono stati protagonisti indiscussi. Finito il reality, lache il pubblico ha conosciuto e visto frantumarsi a Temptation Island è tornata alla normalità, dopo il riavvicinamento che però non è stato tutto rose e fiori. Dopo alcune settimane passate insieme all’internoCasa, hanno dovuto fare i conti con l’arrivo di Greta, che ha messo a dura prova il loro rapporto, portandoad essere eliminato dal gioco. Dopo la sua uscita, però, le cose sono cambiate in ogni senso.ha avuto la possibilità di fare diversi confronti con, fino a rientrare in Casa qualche giorno in occasione di San Valentino per ...