Rabiot ci ripensa in base all’allenatore | “Deciderà entro questa data”

(Di venerdì 5 aprile 2024), alla fine, potrebbe riconsiderare la proposta di rinnovo della Juve, nonostante abbia mercato in Europa: c’entra anche il nuovo allenatore. Da fedelissimo di Allegri,potrebbe essersi già convertito alla nuova fede che sembra animare le speranze e le fantasie del mondo juventino. A sorpresa, il ccampista francese si è infatti lasciato andare nelle scorse ore a dichiarazioni di apprezzamento nei confronti di Thiago Motta. In un’intervista, il francese ha infatti ricordato di averci giocato insieme, con Motta.(LaPresse)Al PSG tutti i calciatori più “grandi” erano fraterni con lui e lo hanno aiutato a crescere. Ma il ccampista bianconero ha poi confessato di aver sempre avuto un rapporto particolare con Thiago Motta, con cui faceva spesso coppia in mediana. Quindi ...

Per Bellanova un piccolo problema fisico, non dovrebbe essere a rischio per la gara con il Monza - “Ho sentito un leggero fastidio al pube, nulla di che: col dottore abbiamo deciso di non rischiare in via precauzionale dato che era un'amichevole” così Raoul Bellanova ...torinogranata

Gazzetta - Juventus, Ferguson è l'alternativa a Koopmeiners: 'Allegri ripensa al trequartista' - Ci sono diversi profili monitorati, e non tutti sono necessariamente delle alternative a Koopmeiners, specialmente se dovessero sorgere problemi legati al rinnovo di Adrien Rabiot o se arrivassero off ...ilbianconero