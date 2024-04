Quindi Haaland è scarso?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un video circola malignamente da giorni sui social. Dei giocatori del Manchester City sono in cerchio e si passano il pallone, mentre due sono in mezzo che cercano di prenderlo. È quel rito satanico catalano chiamato “rondo” e i giocatori di alto livello lo fanno scazzati o divertiti in allenamento, o prima della partita. Anche se a riposo, quasi distratti, riescono a far passare la palla in spazi inesistenti, con gesti tecnici minimali ma chirurgici. Stavolta c’è qualcosa che non torna. C’è un uomo gigantesco che non sembra avere la tecnica degli altri, che non riesce a stare al loro ritmo. È Erling, uno dei migliori giocatori al mondo. Mentre i passaggi degli altri sono rapidi e affilati, i suoi lenti e sciatti. Mentre gli altri orientano il corpo con la morbidezza di un’auto sportiva in curva, quello è tutto legnoso e impacciato. Come fa un giocatore di ...