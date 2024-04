Questi smartphone nascondono una funzione segreta | fai molta attenzione alla tua privacy

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 5 aprile 2024) C’è unain: ma più che curiosità chiama in causa la nostra, da custodire con estrema. Il mondo degliraduna in sé due caratteristiche opposte. Da un lato ci appare come un mondo familiare e conosciuto, visto che in un certo sensodispositivi ci fanno compagnia praticamente a ogni ora della giornata. Dall’altro lato però i telefoni mantengono qualcosa di misterioso e arcano: un mondo di trucchi e funzionalità sconosciute capace di aprirci porte impensabili in precedenza. Funzionalitàdel telefono:però – cityrumors.itLa combinazione didue mondi porta a un ...