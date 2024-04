L’8 marzo è la Giornata di tutte le donne , ma per le irlandesi sarà ancora più speciale. Infatti, oggi si vota per cambiare la costituzione in modo da dare finalmente alle donne gli stessi diritti ... (iodonna)

"Questa è cancel culture". I cinema britannici rifiutano di ospitare il festival israeliano - I tradizionali partner del Seret Film Festival temono "manifestazioni e boicottaggi": scoppia la bufera Il sentimento anti-Israele – spesso antisemita – è sempre più forte in Occidente. Le piazze dell ...ilgiornale

Vandalizzata di nuovo la statua di Indro Montanelli - "La statua di Indro Montanelli, nei giardini pubblici che portano il suo nome, è stata nuovamente vandalizzata da qualche cretino che pensa di poterne infangare la memoria con vernice colorata". Lo ...ansa

Robbie Williams: «La musica di oggi è noiosa. Solo Matty Healy fa qualcosa che non sia beige» - È Questa la domanda che si è posto Robbie Williams in un post ... L’ex Take That ha quindi dato le responsabilità di queste mancanze alla cancel culture: «Ho capito, siamo tutti spaventati. Nessuno sa ...rollingstone