Querele bavaglio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 aprile 2024) Prima la Meloni ha querelato Luciano Canfora. Adesso il cognato, Lollobrigida, ha querelato la professoressa Donatella Di Cesare. Questo governo vive di prepotenze.Elsa Brabantivia email Gentile lettrice, in verità la Meloni querelò Canfora poco prima di diventare premier, ma la sostanza non cambia. Lo storico definì Meloni “neonazista nell’anima schierata coi neonazisti ucraini”. È una classe politica in gran parte proveniente dal neofascista Msi nato nel dopoguerra, e si vede. Gli attacchi al libero pensiero non si contano. Il Domani querelato da Giorgetti, La Notizia attaccata ripetutamente da rappresentanti del governo. Querelati perfino Il Tempo e Il Giornale, che scodinzolano al cospetto della Meloni. La filosofa Di Cesare è nel mirino del “cognato ministro” perché commentò le sue frasi sulla sostituzione etnica osservando che “il nazismo fu un progetto di rimodellamento etnico e ...