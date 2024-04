Quentin Dupieux | la sua nuova commedia sarà il film di apertura di Cannes 2024

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dopo aver presentato Daaaaaalì! all’ultima edizione della Mostra Internazione d’arte cinematografica di Venezia, il profilico registra franceseaprirà il Festival di. Presentato nella sezione Fuori Concorso, Le Deuxième Acte (Il secondo atto)proiettato in anteprima mondiale sulla Croisette il 14 maggio per poi essere distribuita lo stesso giorno nelle sale francesi. La sinossi delrecita: Florence vuole presentare David, l’uomo di cui è follemente innamorata, a suo padre Guillaume. Ma David non è attratto da Florence e vuole sbarazzarsi di lei gettandola tra le braccia del suo amico Willy. I quattro personaggi finiscono in un ristorante in mezzo al nulla. Nel cast sono presenti Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon e Raphael Quenard. Una vista ...