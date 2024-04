Quasi quasi ci ripenso debutta in prima assoluta al Teatro de’ Servi

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 5 aprile 2024) : una nuova commedia targata Gianni Quinto, Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi con la regia di Andrea Palottoindal 9 al 21 aprile, alde’ci, la nuova commedia targata Gianni Quinto, Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi con la regia di Andrea Palotto. Nel cast anche Valeria Monetti. La trama È tutto pronto, Riccardo e Greta stanno per sposarsi, manca solo un’ultima formalità: andare da Don Gino, in canonica, e rispondere alle domande del “processetto”. Come in un tribunale, la coppia dovrà rispondere ai quesiti di un’antica procedura per verificare che le intenzioni dei futuri sposi siano in linea con i dettami della Chiesa e che non ci siano ...