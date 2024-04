Quartieri di nuovo in festa E arrivano tre new entry

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tornano le feste di quartiere “Perugia&Friends“ tra conferme e qualche novità. Ilcalendario delle tappe degli eventi è stato presentato a Ferro di Cavallo, al circolo socio culturale, alla presenza del vice sindaco Gianluca Tuteri, dell’assessore alla partecipazione Gabriele Giottoli e dei rappresentanti di alcune associazioni del territorio. Tra le newquella di San Sisto (le feste di quartiere cadranno in occasione dell’inaugurazione del Pedo park intitolato ad Alessandro Pedetti), Ponte San Giovanni e nel quartiere della Pallotta. Giottoli ha anche evidenziato come "quattro anni di lavoro tra le persone in un viaggio attraverso idi Perugia hanno portato ad un regolamento della partecipazione dei tavoli territoriali che, finalmente, sarà votato. Un percorso nato dall’ascolto e dall’osservazione del ...

