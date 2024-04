L`Inter sta lottando per conquistare la sua seconda stella e fra i tifosi è partito il conto alla rovescia per festeggiare la vittoria del... (calciomercato)

Quanti scudetti ha vinto il Milan - Il Milan conta 19 scudetti nella sua storia. La seconda stella, ovvero il ventesimo, è a un passo: i 19 titoli tricolore sono stati conquistati dai rossoneri in.calciomercato

De Carlo a TMW Radio: "Inter, problema età. La Juventus investirà molto e terrà i giovani. Sul futuro di Conte..." - Queste le sue parole: L’obiettivo dell’Inter è vincere lo Scudetto nel derby contro il Milan “Meglio vincerlo prima o dopo, non cambia nulla. È bello vincerlo in casa del Milan, su quello non ci ...tuttojuve

Hockey inline, l’HC Milano House@Quanta impegnata con la prima trasferta della finale Scudetto - Arriva la vittoria dell'HC Milano House@Quanta nella finale Scudetto di hockey inline contro gli Asiago Vipers. Prossima gara il 6 aprile.milanosportiva