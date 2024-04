Quante posizioni guadagna Berrettini a Marrakech | top100 di nuovo a un passo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) Matteoha sconfitto Lorenzo Sonego e si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di. Terza vittoria consecutiva sulla terra rossa della località marocchina per il tennista italiano, che ha avuto la meglio nel derby e si è cosìto la possibilità di proseguire la propria avventura sul mattone tritato nordafricano. Il romano tornerà in campo domani per affrontare il vincente del confronto tra l’argentino Navone e l’australiano Vukic, con la concreta possibilità di raggiungere l’atto conclusivo da disputare contro uno tra lo spagnolo Carballes Baena e il russo Kotov. Matteosembra essere sulla strada giusta del recupero: dopo sei mesi di inattività agonistica è tornato in scena con la sconfitta nella finale del Challenger di Phoenix e al primo turno del Masters 1000 di Miami. ...