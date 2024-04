Quando si spengono i riscaldamenti nel 2024 | il calendario e le date regione per regione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Le regole e leper lo spegnimento deiin Italia nelsono diverse in base alla zona climatica di appartenenza delle varie città. L’Italia è stata suddivisa in 6 zone climatiche, designate dalle lettere dell'alfabeto da A a F che però non coincidono con le Regioni ma si differenziano sulla base della media delle temperature giornaliere.

Firenze, 3 aprile 2024 – Quando si spengono i termosifoni in Toscana? La data di spegnimento del riscaldamento si sta avvicinando per la maggior parte dei comuni della regione. Vediamo nel dettaglio ... (lanazione)

A Milano si dovranno spegnere i riscaldamenti entro lunedì 8 aprile 2024 . Anche gli altri capoluoghi di provincia lombardi seguono lo stesso calendario, mentre per i Comuni pedemontani non è ... (fanpage)

Spegnimento riscaldamenti 2024, le date e gli obblighi da seguire per evitare multe - Quando vanno spenti i riscaldamenti A deciderlo è una direttiva che divide l’Italia in zone climatiche e detta obblighi su accensione e spegnimenti annuali ...quifinanza

