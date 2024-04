Quando riapre l’autostrada A14 a Grottammare dopo l’incidente | il calendario dei lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024)(Ascoli), 5 aprile 2024 - Via aisulla A14 per il ripristino della viabilità nella galleria Vinci nel tratto tra Pedaso ein direzione di Pescara. Sono in corso gli approfondimenti tecnici e di prima messa in sicurezzai danni causati dall'incidente di ieri. Nello schianto che ha coinvolto due camion e un pullman (foto), ha perso la vita il conducente del bus; undici il bilancio dei feriti (video). Una giornata di morte e grossi disagi per la viabilità. Intanto, per limitare i possibili disagi dovuti aiAutostrade per l’Italia ha rimosso nella notte tutti gli altri cantieri presenti nel tratto marchigiano della A14, sospendendo pertanto temporaneamente le attività di potenziamento degli impianti nelle gallerie San Basso, Cupra Marittima, San Cipriano e ...