Quando l’antirazzismo va in tilt | il caso Acerbi

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr – La strada per l’Inferno è lastricata di buone intenzioni. Se n’è avuta una riprova sabato 30 marzo allo stadio “Maradona” di Napoli, prima del fischio d’inizio contro l’Atalanta, si è svolta una manifestazione antirazzista in solidarietà al difensore Juan Jesus. Il fatto, ormai, è noto a tutti: nella gara fra Napoli e Inter del 17 marzo scorso al San Siro, il calciatore nerazzurro Francescoè stato accusato di presunti insulti di stampo razzista nei confronti del suo omologo partenopeo.antirazzista Peccato che a distanza di due settimane sia la giustizia sportiva sia la Figc abbiano scagionato il difensore interista da questa infame accusa e persino Juan Jesus abbia minimizzato l’accaduto intervistato dopo la partita. Questo però non è bastato a fermare ...