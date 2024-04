Quando la programmazione informatica diventa una forma d’arte

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 5 aprile 2024) Le opere di Andreion de Castro, designer e creative coder classe 1997 che vive e lavora a Londra, fluttuano, vibrano e cambiano costantemente. Merito della sua capacità di intrecciare il vecchio con il nuovo, integrando – per esempio – le antiche pratiche tipografiche con le tecniche di motion design più all’avanguardia. «I miei lavori sono solitamente fondati su sentimenti personali, che prendono ispirazione dalla musica, dai film o da altri media contemporanei», racconta a Linkiesta Etc. Il nobile obiettivo di Andreion de Castro, mosso da un approccio concettuale, è creare un’opera che sia emotivamente sostanziale, intercettando piccoli momenti di felicità e paura presenti nelle giornate di persone di ogni età e classe sociale: «Voglio fare qualcosa con cui tutti possiamo “entrare in risonanza”. Il mio processo creativo è intuitivo ed espressivo, perché ...