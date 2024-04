Quando è previsto il pagamento Naspi ad Aprile 2024? Ecco le DATE

(Di venerdì 5 aprile 2024) . Ildelladisi prevede di effettuare generalmente entro la metà del mese . La data specifica di accredito varia in base al momento in cui è stata inoltrata la richiesta di disoccupazione. È possibile verificare la data precisa accedendo al proprio profilo previdenziale online tramite SPID, CNS o CIE....

Annuncio ufficiale del Mit, nuova sanatoria abusi edilizi. Ecco cosa rientrerà, da Quando e come avverrà - In arrivo una nuova sanatoria edilizia che interesserà circa l’80% degli immobili in Italia: ecco cosa prevede e per chi. L'annuncio del Mit ...businessonline