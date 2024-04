“Quando chiude Uomini e Donne” La decisione Mediaset | cosa va in onda al suo posto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 aprile 2024) Cambio di programmazione per. Il cambiamento riguarda, tra l’altro, il popolare programma di incontricondotto come tutti sanno da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5 nel primo pomeriggio da lunedì a venerdì. Ma attenzione, perché presto arriverà lo stop anche per Amici, giunto ormai alla sua fase conclusiva che decreterà il vincitore di questa edizione. Il mese di maggio sarà anche quello in cui entreranno nel vivo le vicende della soap “Viola come il mare 2“. La serie tv vede protagonista il famoso attore turco Can Yaman. Ma soprattutto arriverà la conclusione sia diche di Amici 23. Il daytime, dunque, subirà dei cambiamenti a partire dalla terza settimana di maggio. Andiamo a scoprirli nel dettaglio. Leggi anche: “Fermateli, si picchiano”. Amici ...