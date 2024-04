Qualificazioni Europei di Calcio Femminile | l’Italia stende l’Olanda 2-0

(Di venerdì 5 aprile 2024) Cosenza, 5 aprile 2024 – E’ splendido l’inizio del cammino delle Azzurre delnelleaglidel 2025. A Cosenza, la Nazionale Italiana, guidata da Mister Soncin, ha battuto la forte Olanda per 2-0. A segno sono andate Valentina Giacinti (5?) e Agnese Bonfantini (60?). Nel Gruppo A,ha tre punti, insieme alla Norvegia. Le giocatrici tricolori tornano in campo il prossimo 9 aprile per la trasferta con la Finlandia. Foto figc.it

