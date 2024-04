“Qualcosa di speciale” | l’Inter omaggia Inzaghi per le 150 panchine | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 aprile 2024) Continua la cavalcata vincente delverso la vittoria dello scudetto. I nerazzurri hanno stradominato il campionato di Serie A e nelle trasferta di Udine sono in grado di mettere un altro mattoncino verso la seconda stella. L’artefice principale è sicuramente Simone, uno dei migliori allenatori in circolazione. L’ex Lazio si è dimostrato un tecnico vincente, preparato tecnicamente ed in grado di tirare fuori il meglio dalla squadra. Il futuro sarà ancora in nerazzurro. L’omaggio del“Le 150nel, nella settimana del mio compleanno, è undiche sono contento di aver festeggiato qui ad Appiano insieme ai miei giocatori, alla mia società. Vorrei festeggiarlo con voi tifosi. Grazie e forza Inter”. E’ il messaggio in un ...