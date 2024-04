“Putt**a” | 13enne picchiata e mandata in coma da tre coetanei perché non indossava il velo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’avrebbero pestata fino a mandarla inper il suo desiderio di vivere all’europea; la tredicenne Samara Radjoul è stata aggredita lo scorso 2 aprile fuori da scuola, il collegio Arthur Rimbaud di Montpellier, nel sud della Francia, finendo inper due giorni. A compiere l’attacco sarebbero stati altri tre adolescenti, di 14 e 15 anni, fra cui una ragazzina, che volevano punire la tredicenne per il fatto di non portare il, di truccarsi e di vestirsi in stile europeo. “Samara si trucca un po’ – ha dichiarato a LeFigaro la madre della ragazza, Hassiba Radjoul – E questa ragazzina che l’avrebbe aggredita, ndr. ha il. Per tutto il giorno la chiamava kouffar, che in arabo significa miscredente. Mia figlia si veste in stile europeo. Ci sono stati insulti, la chiamavano kahba, che in arabo significa ...