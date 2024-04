Puglia | la sinistra scopre la questione morale

(Di venerdì 5 aprile 2024) Zuppa di Porro. Nuovi arresti a Bari, sempre nel csx. Voto di scambio, attenzione a darli per condannati. Solo il Domani, onestamente, all’interno di un pezzo, ricorda come forse i commissari di Piantedosi, non erano proprio mal pensati. Salvini e la sanatoria. Anche Renzi vota contro la Fiducia della Santa, e Grassi ricorda che solo Mancuso fu dimissionato. Tagli alla Sanità, fuori dalle ipocrisie leggete Angelo Allegri sul Giornale: i numeri veri. Parisi, Nobel, che dice che il problema della sanità è il cambiamento climatico e dimentica il maggior numero di over 65 che ovviamente cita Allegri. Mr Pinault compra Montenapo a prezzi folli. Sapelli sugli antisemiti ad Itali Oggi. La pubblictà della sinisra a Vannacci, by Fatto. La Mancuso sui romanzi dello Strega. Muore Pesce. #rassegnastampa5aprile24 L'articolo proviene da Nicola Porro.

Bari manda la sinistra in frantumi. Conte fa saltare il campo largo. Schlein: "Senza senso" - Sono le sette di sera quando Giuseppe Conte prende la decisione: «A Bari non ci sono più le condizioni per fare le primarie». E il ...iltempo

L’assicuratore e “lady preferenze”: la scalata politica lunga vent’anni - Lui è un assicuratore e broker. Lei vanta una laurea in Relazioni internazionali per lo sviluppo economico, una in Scienze economiche e in Economia aziendale. Sandro Cataldo e ...quotidianodipuglia

Elezioni Bari, Conte si sfila da primarie ed è scontro con Pd - Il terremoto giudiziario in Puglia, che ha scosso la giunta di Michele Emiliano ... Dovevano essere le prime primarie giallorosse con Laforgia da una parte, sostenuto da M5S e sinistra, e Vito Leccese ...adnkronos