Puglia | arresti e dimissioni eccellenti | “Voti comprati per 50 euro”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un’alba diin, quella del 4 aprile, per l’ipotesi di reato di voto di scambio. Una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Bari, su disposizione della Procura, ha portato ai domiciliari Sandro Cataldo. Si tratta del marito dell’assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, del PD, anche lei sotto inchiesta, che si è dimessa. Cataldo è referente della lista Sud al centro. Arrestato inoltre il sindaco di Triggiano (Bari), Antonio Donatelli. Obbligo di dimora per sua moglie e suo figlio. Ai domiciliari va anche Armando De Francesco, consigliere circoscrizionale di Bari per Sud al Centro, secondo gli inquirenti collegato a Cataldo. Per tutti seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati. La loro eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, ...