PSV-AZ Alkmaar sabato 06 aprile 2024 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il pareggio del Feyenoord contro il Volendam ha permesso al PSV Eindhoven di portarsi sul +9 in classifica a sei giornate dalla fine. Non che prima ci fossero particolari patemi ma ora si sono ulteriormente ridotti. L’AZsi presenta al Philips Stadion dopo la clamorosa sconfitta per 5-0 ad Almelo che ha reso l’inseguimento InfoBetting: Scommesse Sportive e

Bosz over kampioenschap PSV: 'Staan er goed voor, maar zijn er nog niet' - "Zaterdag wacht voor PSV om 18.45 uur de thuiswedstrijd in het Philips Stadion tegen AZ, de nummer vier van de eredivisie. De club uit Alkmaar wist de afgelopen vier duels in Eindhoven te winnen. En ...voetbalcentraal.nl

Preview: PSV en AZ willen tegen elkaar terugkomen van fikse tegenvaller - Een ontmoeting tussen de nummers een en vier belooft normaliter een mooie topwedstrijd te worden, maar er spelen ook andere belangen. Beide ploegen hebben ...soccernews.nl

Inzamelingsactie voor noodlijdend MVV levert al bijna vijftig duizend euro op: 'Het is letterlijk vijf voor twaalf’ - Het voortbestaan van MVV is in groot gevaar. Supporters zijn ten einde raad en startten een inzamelingsactie om de club te redden, die in drie dagen tijd al bijna vijftig duizend euro heeft opgeleverd ...ad.nl