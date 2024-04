Pruzzo | «Inzaghi ha rischiato di andare a casa | ma ha retto bene!»

(Di venerdì 5 aprile 2024)elogia Simonenel giorno del suo 48esimo compleanno. L’ex giocatore stupito dal carattere dimostrato dall’allenatore dell’Inter. SORPRESO ? Robertoa Radio Radio Mattino Sport e News è rimasto stupito dal percorso di Simoneall’Inter: «Non pensavo che tenesse così perché ci sono stati dei momenti a Milano in cui hadi poter. Ma ha dimostrato carattere, personalità per gestire ambienti e calciatori di grande livello. Questo gli va dato merito. Ha dato serenità e meritatamente arriva al traguardo che doveva arrivare. Ora viene il difficile, perché gli si chiederà sempre qualcosa in più. Vediamo se la società sarà in grado di mantenere l’organico importante». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

