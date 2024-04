(Di venerdì 5 aprile 2024) Il mondo della Formula 1 è entrato in un momento molto interessante di questa stagione, una delle gare più importanti di questa prima parte. Abbiamo notato, durante ledel GP di, cheè praticamente alle calcagna di, registrando dei dati molto interessanti Quella che stanno per affrontare i nostri amati piloti è una gara molto importante, oltre che imprevedibile e pericolosa. Imprevedibile perché questo circuito può cambiare le sorti della gara in un battito di ciglia, a seconda del clima, del tempo, delle mescole dure, delle gomme morbide e tantissime altre variabili. Pericolosa poi perché c’è stato un terremoto a Taiwan di magnitudo 7.5 e sappiamo bene quanto può essere pericoloso quel posto con i vari terremoti e tsunami, anche se è previsto che anon ...

La prima giornata di prove libere della Formula Uno a Suzuka per il Gran Premio del Giappone 2024 è andata in archivio con dei riscontri abbastanza interessanti in vista delle qualifiche e ...

Prove del GP di Suzuka: Sainz VS Verstappen - Durante le Prove del GP di Suzuka abbiamo avuto modo di notare che Sainz è praticamente alle calcagna di Verstappen.

