Pronostico e quote Matteo Berrettini – Lorenzo Sonego | Marrakech 05-04-2024 | 17 | 30 circa

(Di venerdì 5 aprile 2024) E’ bello chesia tornato in buone condizioni fisiche, ora dovrebbe essere solo questione di tempo per vederlo di nuovo a lottare con i primi, speriamo già dall’inizio della stagione sull’erba, che è un po’ casa sua. Negli ottavi comunque ha speso parecchio per avere la meglio di Munar, stando in campo 2 InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

E’ bello che Matteo Berrettini sia tornato in buone condizioni fisiche, ora dovrebbe essere solo questione di tempo per vederlo di nuovo a lottare con i primi, speriamo già dall’inizio della ... (infobetting)

Fabio Fognini e Pavel Kotov scenderanno in campo sul centrale dopo il match tra Roberto Caraballes Baena e Nicolas Moreno de Alboran, dunque intorno alle 13:00. Il veterano azzurro ha già vinto ... (infobetting)

Fabio Fognini e Pavel Kotov scenderanno in campo sul centrale dopo il match tra Roberto Caraballes Baena e Nicolas Moreno de Alboran, dunque intorno alle 16:00. Il veterano azzurro ha già vinto ... (infobetting)

Maggiori informazioni sui bonus - Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 525€ di bonus ...gazzetta

Pronostici tennis Marrakech: Fognini e il derby Berrettini-Sonego infiammano le quote di Replatz - La stanchezza potrebbe farsi sentire per Fognini, allora le quote scommesse di Replatz lo vedono vincente ... Lorenzo è sempre avversario ostico, la griglia dei pronostici vede Berrettini vincente a 1 ...agimeg

Roma-Lazio, giallorossi favoriti nel derby della capitale - I pronostici della vigilia sono equilibrati, come da regola alla vigilia di questo derby, anche se i giallorossi hanno un leggero vantaggio nelle quote sulla lavagna scommesse di Betaland: il segno 1 ...gioconews