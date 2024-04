Promozione | lagunari e Mesola sperano ancora | a quattro lunghezze dalla Portuense Frena il Casumaro | che pareggia col Fossolo La Comacchiese insegue un posto playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il turno infrasettimanale disorride solo alla, che a Castel Bolognese centra un fondamentale successo esterno e ritorna a cullare sognigiornate dal termine del campionato. I rossoblù si impongono sullo Sparta col più classico dei punteggi, un 2-0 perentorio che arriva grazie alla doppietta dell’attaccante Tedeschi: avanti già dopo due minuti, il raddoppio arriva alla mezz’ora, e nella ripresa gli uomini di Bresciani sono bravi a tenere in ghiaccio la partita. Tre punti che contribuiscono ad accorciare la classifica, considerato il mezzo passo falso interno della, che non va oltre lo 0-0 contro il Placci Bubano. La squadra di Mariani non riesce a sfondare il muro degli ospiti, che centrano invece un pareggio che dà morale nella corsa verso la ...