Proke | l' app che prende le misure a distanza | una tuta con i sensori in tre minuti crea il capo perfetto

(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) - Padova, 5 aprile 2024 – Centottanta secondi perre, con la massima precisione, leper il proprio vestito. Senza dover uscire e andare in negozio, ma da casa: basta indossare unae scaricare un'app. Il segreto di, servizio per realizzare capi perfetti a, sta proprio in questo: mettere assieme comodità e precisione per permettere al cliente di valorizzare, in soli tre, la propria unicità., crasi di «process bespoke» (processo su misura) non è solo un'idea che punta a lasciare il proprio segno nel mondo della moda e, più in generale, dell'abbigliamento, ma è anche una storia imprenditoriale totalmente “made in Italy” dalle molteplici sfaccettature. Durante la pandemia da Covid-19, infatti, Roberta Ostellari, 71 ...