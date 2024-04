Processo sulla talpa nel tribunale di Roma | condannata a sei anni di reclusione la praticante avvocato Marianera

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 aprile 2024) Camilla, è stataa seidiper corruzione in atti giudiziari. La sentenza è stata emessa dai giudici della VIII sezione deldella Capitale. La donna, all’epoca dei fatti 27enne, è stata accusata di essere coinvolta in una rete di corruzione che operava all’interno deldi, fornendo informazioni riservate in cambio di denaro. Nell’ambito del procedimento, il collegio ha anche disposto l’invio degli atti alla Procura della Capitale in relazione alla posizione di un testimone che aveva provato a fornire un alibi all’imputata. La sentenza I giudici dihanno stabilito anche una interdizione perpetua dai pubblici ...