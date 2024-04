Processo Stadio Roma | nove le condanne

Nove condanne e una decina di assoluzioni. E' quanto deciso dai giudici della Capitale nel Processo per il nuovo stadio della Roma . Tra i condannati Luca Lanzalone (tre anni), l'ex presidente ... (quotidiano)

Le richieste più alte sono gli 11 anni e mezzo per Marcello De Vito e per Camillo Mezzacapo. La Procura ha richiesto in totale oltre cento anni di carcere.Continua a leggere (fanpage)