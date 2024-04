Processo per lo stadio della Roma | nove condanne e una decina di assoluzioni

(Di venerdì 5 aprile 2024)e unadi. È questo il primo verdetto nelscaturito dalla maxi indagineProcura capitolina sul nuovo. Dopo oltre otto ore di camera di consiglio, i giudici hanno inflitto, tra gli altri, tre anni di reclusione a Luca Lanzalone, otto anni e 8 mesi all'ex presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito e un anno al parlamentareLega, Giulio Centemero. I giudici hanno, poi, disposto due anni di carcere per l'imprenditore Luca Parnasi che aveva optato per il rito abbreviato mentre per l'avvocato Camillo Mezzacapo sono stati inflitti 9 anni di carcere. Condannato, inoltre, l'imprenditore Giuseppe Statuto ad un anno e sei mesi mentre per Gianluca ...

